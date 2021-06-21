مصدر لـRT: وفد عسكري عراقي رفيع يزور السعودية الخميس المقبل

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بأن وفدا عسكريا عراقيا سيزور العاصمة السعودية الرياض نهاية الأسبوع الحالي يضم "مسؤولين رفيعي المستوى".

وقال المصدر لـRT، إن "الوفد سيضم نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق الركن عبد الأمير الشمري، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، ومسؤولين عسكريين آخرين".

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وأضاف، أن "الوفد سيضم أيضا ضباطا في جهاز المخابرات الوطني العراقي".

وأشار المصدر، إلى أن "الوفد سيبحث تأمين الحدود بين البلدين، والتنسيق المعلوماتي".

المصدر: RT