هيئة الدفاع عن صهر الرئيس التونسي السابق تتجه نحو القضاء الدولي

أعلنت هيئة الدفاع عن صهر الرئيس التونسي السابق، عماد الطرابلسي، أنها ستتوجه قريبا إلى القضاء الدولي لتدويل قضية موكلها وستتقدم بدعوى قضائية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

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وتأتي هذه الخطوة "أمام عدم تنفيذ الدولة التونسية لقرارات قضائية بتمكين المنوب من واجب إنساني يتمثل في عدم تمكينه من حضور مراسم جنازة والده، إضافة إلى عدم التزامها بتنفيذ قرار التحكيم الذي عقده منوبه مع هيئة الحقيقة والكرامة في إطار مسار العدالة الانتقالية".

المصدر: نسمة