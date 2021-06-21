 
مباشر

هيئة الدفاع عن صهر الرئيس التونسي السابق تتجه نحو القضاء الدولي

أخبار العالم العربي

هيئة الدفاع عن صهر الرئيس التونسي السابق تتجه نحو القضاء الدولي
Reuters
تونس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qnwy

أعلنت هيئة الدفاع عن صهر الرئيس التونسي السابق، عماد الطرابلسي، أنها ستتوجه قريبا إلى القضاء الدولي لتدويل قضية موكلها وستتقدم بدعوى قضائية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

إقرأ المزيد
تبعات تطورات الأوضاع السياسية في تونس
تبعات تطورات الأوضاع السياسية في تونس

وتأتي هذه الخطوة "أمام عدم تنفيذ الدولة التونسية لقرارات قضائية بتمكين المنوب من واجب إنساني يتمثل في عدم تمكينه من حضور مراسم جنازة والده، إضافة إلى عدم التزامها بتنفيذ قرار التحكيم الذي عقده منوبه مع هيئة الحقيقة والكرامة في إطار مسار العدالة الانتقالية".

المصدر: نسمة

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا