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اليمن.. اشتداد المعارك بين الحوثيين والجيش اليمني في محيط مدينة مأرب

أخبار العالم العربي

اليمن.. اشتداد المعارك بين الحوثيين والجيش اليمني في محيط مدينة مأرب
Reuters Ali Owidha
المعارك في اليمن
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أعلن مسؤولون يمنيون أن معارك حامية اندلعت في الأيام الأخيرة بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين، في محيط مدينة مأرب الاستراتيجية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين عسكريين يمنيين وزعماء قبائل من المنطقة قولهم إن "ما يقدر بعشرات المقاتلين قتلوا أو أصيبوا في الاشتباكات الأخيرة".

وأشار الفريق صقر عزيز رئيس أركان الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، إلى أن "قوات الحوثي تشن منذ يوم الجمعة هجمات على عدة جبهات في تخوم مدينة مأرب".

وأكد أن "المعارك أسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف القوات الحكومية اليمنية".

وقال اللواء ناصر الذيباني، مدير العمليات العسكرية في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، إن "الغارات الجوية لقوات لتحالف الذي تقوده السعودية جاءت ردا على الهجمات".

في غضون ذلك، أعلن مسؤول حوثي في تصريح لـ"أسوشيتدبرس" عن نشر ما لا يقل عن 200 مقاتل إضافي على خط المواجهة قرب مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

المصدر: "أسوشيتد برس"

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