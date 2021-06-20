وزير الري المصري: يجب أن نشعر بالقلق بسبب تعنت إثيوبيا

أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي أن "المياه هي القضية الهامة للشعب المصري" ويجب عدم استخدام كلمة "اطمئنان" في هذه المواقف.

وقال: "يجب أن نشعر بالقلق الصحي الذي يجعلنا نعرف المشكلة، وهي نقص المياه نتيجة سد النهضة وتغيرات مناخية وزيادة سكانية".

وأضاف: "مصر لم تدخل دائرة حروب المياه، وتكلفة التعاون أرخص من تكلفة الحرب".

وتابع: "لا بد من العمل، فكل شخص له دور ويجب أن لا يتكاسل عنه".

وشدد على أن "تعنت إثيوبيا في بناء سد النهضة ليس قوة، ولكنه عدم ثقة في النفس، وعدم وجود إرادة سياسية، في ظل وجود قوة تزايد على مصلحة وطنها".

المصدر: "المصري اليوم"