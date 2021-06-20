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مصر تتهم إثيوبيا باستخدام سد النهضة "لأغراض سياسية" وإحداث "فرقة" بين دولتي المصب والدول الإفريقية

أخبار العالم العربي

مصر تتهم إثيوبيا باستخدام سد النهضة
Reuters TIKSA NEGERI
وزير الري المصري محمد عبد العاطي
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اتهمت مصر إثيوبيا باستخدام سد النهضة "لأغراض سياسية"، مشيرة إلى أن أديس أبابا تعمل على "إحداث فرقة بين دولتي المصب (مصر والسودان) والدول الإفريقية".

وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي في تصريح إن "إثيوبيا تستخدم سد النهضة لغرض سياسي وليس لأغراض فنية"، مشيرا إلى أن "الإتحاد الإفريقي لم يقدم حلولا لأزمة السد الإثيوبي".

وأضاف أن "أديس أبابا تعمل على إحداث فِرقة بين دولتي المصب والدول الإفريقية".

وأشار إلى أنه "ليس لدى إثيوبيا إرادة سياسية لتوقيع اتفاق قانوني ملزم لملء السد".

ولفت إلى أن "هناك مشكلات فنية في سد النهضة، وفي إثيوبيا قوى متصارعة تزايد على مصلحة البلد".

وشدد على أن "الدولة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة مياه"، مؤكدا أن "مبدأ بيع المياه غير مطروح".

وأوضح أن احتياجات مصر من المياه 114 مليار متر مكعب، وما يتوفر هو 60 مليار متر مكعب فقط".

وتابع: "لا نريد الحديث عن نوايا الدول التي تمول سد النهضة".

المصدر: RT

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