تونس تسجل 122 حريقا خلال 24 ساعة

أكد العميد صالح القربي رئيس قاعة العمليات المركزية بالديوان الوطني للحماية المدنية في تونس تسجيل 122 حريقا خلال الـ24 ساعة المنقضية.

وأوضح القربي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن بين هذه الحرائق 63 حريقا لأعشاب جافة جاءت على 65 هكتارا و3 حرائق زراعية (قمح وشعير جاءت على 4 هكتارات ونصف) و5 حرائق بمناطق غابية أتت على مساحة 58 من الهكتارات.

ولفت إلى أن هذه الحرائق تم إخمادها بالتعاون بين أعوان الحماية المدنية ومصالح الإدارة العامة للغابات، مرجحا أن أسباب اندلاع هذه الحرائق تعود لارتفاع درجات الحرارة ولأسباب بشرية.

وذكر أن عدد الحرائق يمثل ضعف المعدل اليومي العادي الذي يتم تسجيله خلال شهر يونيو.

جدير بالتذكير أن عدد حرائق الغابات المسجلة في تونس خلال سنة 2020 تجاوز إجمالي الحرائق ما بين 2011 و2019 وذلك وفق معطيات الإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة.

كما بلغ عدد الحرائق المسجلة في تونس حتى 28 أغسطس من السنة الماضية 438 حريقا أتلفت 1958 هكتارا من الغابات والأعشاب مقابل 280 حريقا خلال الفترة ما بين 2011 و2019.

المصدر: وات