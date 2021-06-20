عائلة الأمير عبد القادر الجزائري تتحرك قضائيا بعد اتهام آيت حمودة له بالعمالة لفرنسا

أودعت هيئة دفاع عائلة الأمير عبد القادر الجزائري، الأحد، رسميا شكوى ضد النائب البرلماني السابق، عمران آيت حمودة المدعو نور الدين، أمام عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد.

وطلب المحامون متابعة النائب السابق "بتهم ثقيلة تتعلق بالمساس برموز الأمة والثورة وزرع الخطاب الكراهية والعنصرية والقذف وانتحال صفة".

وكان نور الدين آيت حمودة اتهم مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة بالعمالة لفرنسا وبيع الجزائر.

وأثارت الاتهامات موجة جدل في الجزائر، حيث اعتبرها البعض "هراء"، وأن "جميع الأمم لديها رموز تفتخر بها ويستحق الأمير عبد القادر أن يكون رمز الجزائر".

المصدر: "الشروق" الجزائرية