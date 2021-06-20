 
مباشر

"عبيلي بـ20 !".. حفلة بنزين في محطة وقود لبنانية! (فيديو)

مجتمع

Reuters AZIZ TAHER
طوابير تنتظر لتعبئة البنزين، بيروت، لبنان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qnrg

تحولت أزمة نقص المحروقات في لبنان، إلى متنفس على محطات تعبئة الوقود، للبنانيين المنتظرين في طوابير للحصول على الحد الأدنى من البنزين لتسيير سياراتهم.

إقرأ المزيد
وزير الطاقة اللبناني يدعو مواطنيه للاستعداد لوقف دعم البنزين
وزير الطاقة اللبناني يدعو مواطنيه للاستعداد لوقف دعم البنزين

أرمة السيارات على محطات البنزين، دفعت بأحد المواطنين إلى إقامة حفل غنائي مسائي، عزف خلاله على آلة الأورغ وغنى على أنغام أغنية "غنيلي شوية شوية" كلمات مستوحاة من أزمة البنزين!.

وقد انتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما "تويتر"، من دون تحديد مكانه وزمانه.

وفرضت أزمة البنزين على اللبنانيين إدخال تعديلات كثيرة على حياتهم وأجبرتهم على التنازل عن عادات طبيعية تتعلق بتنقلاتهم اليومية واللجوء إلى حلول لم تكن متصورة من قبل.

وكان وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر أكد أن دعم البلاد للبنزين لن يدوم وسيتوقف في نهاية المطاف.

المصدر: RT

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا