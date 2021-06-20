"عبيلي بـ20 !".. حفلة بنزين في محطة وقود لبنانية! (فيديو)

تحولت أزمة نقص المحروقات في لبنان، إلى متنفس على محطات تعبئة الوقود، للبنانيين المنتظرين في طوابير للحصول على الحد الأدنى من البنزين لتسيير سياراتهم.

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أرمة السيارات على محطات البنزين، دفعت بأحد المواطنين إلى إقامة حفل غنائي مسائي، عزف خلاله على آلة الأورغ وغنى على أنغام أغنية "غنيلي شوية شوية" كلمات مستوحاة من أزمة البنزين!.

وقد انتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما "تويتر"، من دون تحديد مكانه وزمانه.

سهرة قرب محطة بنزين 🤣🤣😂😂🤦‍♀️ pic.twitter.com/67jVdaeu0Q — Lara Bou Farhat (@Lara_Bou_Farhat) June 19, 2021

وفرضت أزمة البنزين على اللبنانيين إدخال تعديلات كثيرة على حياتهم وأجبرتهم على التنازل عن عادات طبيعية تتعلق بتنقلاتهم اليومية واللجوء إلى حلول لم تكن متصورة من قبل.

وكان وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر أكد أن دعم البلاد للبنزين لن يدوم وسيتوقف في نهاية المطاف.

المصدر: RT