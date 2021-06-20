إسرائيل تصدق على تعيين سفير جديد لها في الأردن

صدقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، على تعيين إيتان سوركيس سفيرا جديدا لدى الأردن خلفا للسفير أمير فايسبرود.

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يأتي ذلك، بعد شهر على تسليم رئيس مجلس النواب الأردني عبدالمنعم العودات، مذكرة طرد السفير الإسرائيلي في عمان وسحب السفير الأردني لدى إسرائيل، على خلفية "الاعتداءات على المقدسات في القدس والعدوان على غزة".

وأعلن رئيس الحكومة الأردني حينها أن الحكومة والنواب في مركب واحد، وأن الحكومة ستدرس المذكرة النيابية وستعود للمجلس للتشاور.

الحكومة الإسرائيلية صادقت اليوم على تعيين سفير إسرائيل الجديد لدى المملكة الأردنية الهاشمية إيتان سوركيس خلفا للسفير أمير فايسبرود.



كان يعمل سابقا مبعوثا خاصا للمياه في قسم الشرق الأوسط وكان قنصلا عاما في ريو دي جانيرو ونائبا للسفير في عدة دول هي الأردن والبرازيل والبيرو pic.twitter.com/K6KWu1QeDT — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 20, 2021

من الجدير ذكره، أن السفير الجديد كان يعمل سابقا مبعوثا خاصا للمياه في قسم الشرق الأوسط وكان قنصلا عاما في ريو دي جانيرو ونائبا للسفير في عدة دول هي الأردن والبرازيل وبيرو.

المصدر: عمون + خبرني