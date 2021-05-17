أعضاء مجلس النواب الأردني يجمعون على ضرورة طرد السفير الإسرائيلي

أجمع أعضاء مجلس النواب الأردني المجتمعون في جلسة عقدت اليوم الاثنين على ضرورة طرد السفير الاسرائيلي من عمان، واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب وسط التصعيد الحالي في فلسطين.

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وطالب كافة النواب الذين تحدثوا تحت قبة البرلمان في الجلسة المخصصة لمناقشة الأوضاع في فلسطين باتخاذ موقف رسمي لطرد السفير الإسرائيلي في عمان، حسبما نقلته وكالة "عمون".

وعبر النواب عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين في القدس والداخل والضفة الغربية.

كما دعا النواب إلى وقف كافة الاتفاقيات والمعاهدات المبرومة مع الطرف الاسرائيلي، وعلى رأسها معاهدة السلام "وادي عربي" واتفاقية الغاز.

وأكد المجلس على ضرورة وجود رد فعل على ما ترتكبه إسرائيل من "جرائم حرب" وقتل للأطفال والأبرياء المدنيين في غزة.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها، الأمر الذي ردت عليه الفصائل الفلسطينية باستهداف أراضي سيطرة إسرائيل بهجمات صاروخية.

ويوم 10 مايو بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل نحو 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم 59 طفلا، إضافة إلى ما يربو على 1300 جريح، كما قتل 21 جراء الاشتباكات في الضفة الغربية.

وشنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات والاشتباكات أسفرت عن مقتل 11 إسرائيليا وإصابة 50 آخرين.

ويمثل الأردن ثاني دولة عربية بعد مصر أبرمت اتفاق سلام مع إسرائيل في إجراء تم اتخاذه عام 1994.

والأحد أعلن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، عن إجراء اتصالات دبلوماسية مكثفة جارية حاليا لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي.

المصدر: "عمون" + وكالات