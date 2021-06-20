الأردن.. محكمة أمن الدولة تحدد موعد أولى جلساتها بقضية "الفتنة"

تعقد محكمة أمن الدولة في الأردن، يوم غد الاثنين، أولى جلساتها بمحاكمة المتهمين بقضية "الفتنة".

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وستتم محاكمة كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق، باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين.

وفي تفاصيل هذه المحاكمة، تجدر الإشارة، إلى أن قرار الظن الذي صدر بحق المشتكى عليهما من قبل مدعي عام المحكمة، تضمن تهمتي جناية "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك، خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته".

بالإضافة إلى ما سبق، جدير بالذكر أنه أسند إلى باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين جناية "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و7 على ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7 و من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني".

المصدر: RT