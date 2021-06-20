الجزائر تمدد تدابير الحجر الجزئي المنزلي لاحتواء كورونا في 14 ولاية

قرر رئيس الحكومة الجزائرية، عبد العزيز جراد، تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة 21 يوما في 14 ولاية، ابتداء من غد الاثنين، في مسعى لمواجهة الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.

وأضاف بيان عن مكتب جراد، اليوم الأحد، أن تطبيق إجراء الحجر الجزئي المنزلي يتم من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الرابعة من صباح اليوم النفسه في ولايات "الأغواط، باتنة، بجاية، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة، المسيلة، ورقلة، وهران وبومرداس".

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وحسب البيان يمكن للولاة بعد موافقة السلطات المختصة "اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانا، أو حيا أو أكثر، يشهد بؤرا للعدوى".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية