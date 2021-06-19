مقتل وإصابة 3 عناصر في "العمال الكردستاني" بقصف تركي شمالي العراق

أفاد مراسلنا في العراق بمقتل عنصرين وإصابة ثالث من "حزب العمال الكردستاني" بقصف تركي شمالي البلاد.

وذكر مراسل RT نقلا عن مصادر محلية أن الطيران التركي استهدف سيارة تقل عناصر تابعين للعمال الكردستاني في قرية كلاله بمحافظة السليمانية وأن القصف أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة ثالث بجروح.

وتتوغل القوات التركية داخل الحدود العراقية بمسافة تتجاوز الـ30 كم، وتبرر ذلك بـ"محاربة" حزب "العمال الكردستاني"، الذي تصنفه أنقرة ضمن المنظمات الإرهابية.

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات عسكرية مكثفة في كل من العراق وسوريا، قائلة إن "ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.

المصدر: RT