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بيان لوزارة الدفاع التركية بشأن هجوم في شمال العراق

أخبار العالم

بيان لوزارة الدفاع التركية بشأن هجوم في شمال العراق
Reuters
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تحييد 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

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وأكدت الوزارة، أن "العمليات ضد الإرهاب متواصلة بكل حزم"، مضيفة أن عملية "تحييد" العناصر الخمسة تمت في إطار عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" المتواصلتين شمالي العراق.

وفي 23 أبريل الماضي، أطلقت تركيا بالتزامن عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" ضد حزب العمال الكردستاني، في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان" شمالي العراق.

المصدر: الأناضول 

 

 

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