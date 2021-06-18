"مصر للطيران" تكشف حقيقة وقف الرحلات مع إثيوبيا

أكدت شركة "مصر للطيران" في بيان صادر عنها حول تعليق الرحلات الجوية مع إثيوبيا، أن القرار يتعلق بجميع الجنسيات والشركات والمسافرين من جميع البلدان.

وأعلنت الشركة أنه "اعتبارا من منتصف الليل سيتم وقف العمل مؤقتا بتأشيرات الدخول عند الوصول والتأشيرات الإلكترونية لجميع الركاب المسافرين إلى مطار أديس أبابا، وذلك في ضوء التعليمات الواردة من السلطات المختصة في إثيوبيا".

وأوصت "مصر للطيران" عملاءها بضرورة اتباع الإجراءات الصحية وضوابط السفر، والتي يمكن التعرف عليها من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

ناصر حاتم ـ القاهرة