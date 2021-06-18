 
مباشر

"مصر للطيران" تكشف حقيقة وقف الرحلات مع إثيوبيا

أخبار العالم العربي

Reuters Amr Dalsh
مطار القاهرة الدولي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qnf1

أكدت شركة "مصر للطيران" في بيان صادر عنها حول تعليق الرحلات الجوية مع إثيوبيا، أن القرار يتعلق بجميع الجنسيات والشركات والمسافرين من جميع البلدان.

وأعلنت الشركة أنه "اعتبارا من منتصف الليل سيتم وقف العمل مؤقتا بتأشيرات الدخول عند الوصول والتأشيرات الإلكترونية لجميع الركاب المسافرين إلى مطار أديس أبابا، وذلك في ضوء التعليمات الواردة من السلطات المختصة في إثيوبيا".

وأوصت "مصر للطيران" عملاءها بضرورة اتباع الإجراءات الصحية وضوابط السفر، والتي يمكن التعرف عليها من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

ناصر حاتم ـ القاهرة

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا