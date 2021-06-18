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مصر توقف التأشيرات للمسافرين إلى مطار أديس أبابا في إثيوبيا

أخبار العالم العربي

مصر توقف التأشيرات للمسافرين إلى مطار أديس أبابا في إثيوبيا
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أعلنت شركة مصر للطيران، أنه اعتبارا من اليوم الجمعة 18 يونيو، سيتم وقف العمل مؤقتا بتأشيرات الدخول عند الوصول والتأشيرات الإلكترونية لجميع الركاب المسافرين إلى مطار أديس أبابا.

ويأتي القرار بحسب "الأهرام" في ضوء التعليمات الواردة من السلطات المختصة بدولة إثيوبيا.

وأوصت "مصر للطيران" عملاءها بضرورة اتباع الإجراءات الصحية وضوابط السفر والتي يمكن التعرف عليها من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران.

المصدر: الأهرام

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