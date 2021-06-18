بعد 8 أيام على مقتله برصاص الجيش الإسرائيلي.. فلسطيني يرزق بمولودة

رزقت زوجة النقيب الفلسطيني تيسير عيسة بعد ثمانية أيام على مقتله برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين، بمولودة سمّتها تحرير.

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وكانت مراسلتنا أفادت بأن عنصرين من جهاز المخابرات العامة الفلسطينية لقيا مصرعهما قبل أسبوع، باشتباكات مسلحة مع قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الملازم أدهم ياسر توفيق عليوي (23 عاما)، والنقيب تيسير محمود عثمان عيسة (33 عاما) من جهاز الاستخبارات العسكرية، قتلا أثناء تصديهما لقوات إسرائيلية اقتحمت المدينة.

RT

المصدر: RT