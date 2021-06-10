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مقتل عنصري أمن فلسطينيين باشتباك مسلح مع قوات خاصة إسرائيلية في جنين

أخبار العالم العربي

مقتل عنصري أمن فلسطينيين باشتباك مسلح مع قوات خاصة إسرائيلية في جنين
Reuters
رجل أمن فلسطيني - أرشيف
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أفادت مراسلتنا بأن عنصرين من جهاز المخابرات العامة الفلسطينية لقيا مصرعهما، فجر اليوم الخميس، باشتباكات مسلحة مع قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية رسمية أن الملازم أدهم ياسر توفيق عليوي (23 عاما)، والنقيب تيسير محمود عثمان عيسة (33 عاما)، من جهاز الاستخبارات العسكرية، قتلا أثناء تصديهما لقوات إسرائيلية، اقتحمت مدينة جنين.

كذلك أسفرت العملية عن مقتل شخص آخر كان مطلوبا لدى السلطات الإسرائيلية، وقد تحفظ الجيش الإسرائيلي على جثمانه، وأُصيب فلسطيني بجروح حرجة تم نقله على أثرها لغرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي.

وقالت مصادر فلسطينية إن عناصر الوحدة الخاصة الإسرائيلية تخفوا ودخلوا في مركبة خاصة إلى مدينة جنين لاعتقال من تقول إنهم مطلوبين لدى إسرائيل، وعند مرورها من شارع الناصرة وهو أحد مداخل جنين، قامت القوة الخاصة بفتح النار على عناصر الاستخبارات العسكرية أمام مقرهم هناك، مضيفة أنه تم اعتقال شابين خلال الاقتحام.

المصدر: RT + وفا

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