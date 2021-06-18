وزير ليبي: موسكو وواشنطن قدمتا دعما كبيرا لحكومة الوحدة الليبية

أعلن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد اللافي اليوم الجمعة، أن موسكو وواشنطن قدمتا دعما كبيرا لحكومة الوحدة الوطنية.

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وقال اللافي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، حول لقاء بوتين وبايدن وتأثيره على الملف الليبي: "بطبيعة الحال، فإن أي تقارب بين القوى الفاعلة في المنظومة الدولية بخصوص ليبيا، يشكل عاملا إيجابيا بالنسبة لنا، ويعزز من فرص ذهاب ليبيا إلى انتخابات واستقرار".

وأضاف: "بالنسبة لمسألة الدعم، فإن موسكو وواشنطن قدمتا دعماً كبيرا لحكومة الوحدة الوطنية، من خلال التزامهما بالمسار السلمي الذي أقره ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف ومخرجاته".

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 من مارس الماضي لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الـ24 من ديسمبر المقبل، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

المصدر: سبوتنيك