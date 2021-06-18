ليبيا تحول ثكنة عسكرية للبنات من زمن القذافي إلى مجمع ترفيهي

حولت السلطات الليبية إحدى الثكنات الشهيرة في حكم الرئيس الليبي الراحل العقيد معمر القذافي وسط العاصمة طرابلس، إلى مجمع ترفيهي.

وقال رئيس بلدية طرابلس إبراهيم الخليفي إن "تحويل أحد مقرات القذافي إلى مجمع ترفيهي، قرار موفق"، مشيرا إلى أنه "حظي بدعم جميع الأطراف داخل العاصمة".

وأشار الخليفي إلى أن مشروع المجمع الترفيهي، هو باكورة لعدد من المشروعات اللاحقة، تتمثل في حدائق ومنتزهات ومصايف بحرية سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "الليبيون بحاجة لمثل هذه المساحات الخضراء والرياضية، لأنها تخفف عنهم الضغوط اليومية وتعطي أسرهم فرصة للاستجمام والترفيه في ظل ظروف البلاد التي لا تخفى على أحد".

وأوضح أن الآلاف يزورون المجمع يوميا.

حدائق في الثكنات.. #ليبيا تروض السلاح سعيا لإنهاء سنوات الدم.

تحول حصن من حصون الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بطرابلس إلى مجمع ترفيهي يشعر فيه الليبيون بعودة الحياة وينهي مظاهر التسليح. pic.twitter.com/YBJig3ldbW — Almada arabiaofficiel (@arabiaofficiel1) June 18, 2021

وتأتي الخطوة عقب القرار الذي صدر قبل 4 سنوات ونص على تحويل ثكنة "الكلية العسكرية للبنات" إلى مجمع ترفيهي، الأمر الذي شكل خطوة على طريق إخلاء العاصمة من المقرات العسكرية بين الأحياء السكنية.

وطيلة السنوات الماضية، صدرت قرارات متكررة بإخلاء المدن من المظاهر المسلحة والمعسكرات، لكن مقر "الكلية العسكرية للبنات" الممتد على مساحة 80 ألف متر مربع، وجد طريقه إلى التنفيذ.

المصدر: "بوابة الوسط"