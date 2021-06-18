اغتيال ضابط مسؤول في جهاز مكافحة الفساد جنوبي العراق

أعلن مصدر في الشرطة العراقية أن مسلحين مجهولين اغتالوا ضابطا برتبة نقيب في جهاز مكافحة الفساد بمحافظة ميسان جنوب شرقي البلاد.

وقال نقيب الشرطة ماجد حميد إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة أجرة اغتالوا صباح الجمعة النقيب محمد الشموسي قرب منزله في مدينة العمارة مركز المحافظة".

وأضاف: "النقيب الشموسي كان يشرف على أوامر الاعتقالات التي تصدرها هيئة النزاهة في المحافظة، لملاحقة متهمين بالفساد، والذي كلف العراق 450 مليار دولار منذ 2003، نقل ثلثها إلى خارج البلاد".

والشموسي هو الضابط الثاني الذي يتم اغتياله خلال أقل من أسبوعين، حيث اغتيل ضابط رفيع في المخابرات العراقية بمنطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد مطلع الشهر الجاري.

ونقل مراسل RT عن مصدر في المخابرات العراقية قوله، إن "الضابط الذي اغتيل في منطقة البلديات ببغداد، يحمل رتبة عقيد، وهو معاون مدير دائرة المراقبة في الجهاز ويدعى نبراس أبو علي".

وقبل أشهر اغتيل ضابط في المخابرات العراقية بمنطقة المنصور في بغداد، لكن مصادر قالت حينها إن "عملية الاغتيال لم تكن لأسباب تتعلق بعمله، بل لخلافات عائلية".

المصدر: RT + "أ ف ب"