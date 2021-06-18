لبنان.. ضبط شحنة كبتاغون في مرفأ بيروت كانت معدة للتصدير إلى السعودية

أعلن وزير الداخلية في ​حكومة​ تصريف الأعمال اللبنانية، ​محمد فهمي​، اليوم الجمعة، عن ضبط شحنة من حبوب ​الكبتاغون المخدرة​ في مرفأ بيروت كانت معدة للتصدير إلى السعودية​.

إقرأ المزيد

وفي تصريح له، لفت فهمي إلى أن "ملايين حبوب الكبتاغون التي تم ضبطها كانت وجهتها مدينة جدة في السعودية"، مضيفا "أطلب من كافة الدول أن تثق بلبنان كما في السابق، وعلى جميع اللبنانيين أن يتعاونوا مع السلطات اللبنانية لإعادة الثقة ببلدهم".

وكانت السعودية حظرت في أبريل الماضي استيراد المنتجات الزراعية من لبنان، بعدما ضبطت السلطات المعنية، شحنة من حبوب الكبتاغون المخدرة موضبة داخل الخضار والفواكه، بينما كثفت السعودية حملاتها لضبط دخول المخدرات الآتية من لبنان.

وأعلن لبنان مطلع يونيو الجاري عن مجموعة خطوات "سياسية اقتصادية" لمعالجة أزمة منع دخول المنتجات اللبنانية إلى السعودية، حيث قرر حصر معابر التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا السعودية في الوقت الراهن بمرفأ بيروت، كما تقرر إعطاء الأولوية للإسراع في تأمين وشراء وتركيب أجهزة مسح بالأشعة في مرفأ بيروت في أسرع وقت.

المصدر: النشرة