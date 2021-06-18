الجيش الصومالي يقتل قياديا بارزا و30 عنصرا من حركة الشباب

أفادت وكالة أنباء الصومال، الجمعة، بأن "الجيش الوطني قتل قياديا بارزا و30 عنصرا من حركة الشباب الصومالية الموالية لتنظيم القاعدة في عملية عسكرية".

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وبحسب الوكالة، فقد نفذت قوات الجيش الوطني وقوات ولاية هيرشبيلي الدراويش، عملية عسكرية مشتركة ضد عناصر حركة الشباب، مساء أمس الخميس، في منطقة ورتا جيلابل بمحافظة شبيلي الوسطى.

وقد تمكن الجيش الوطني من تصفية قيادي بارز في صفوف حركة الشباب و30 عنصرا خلال العملية العسكرية.

وقال العقيد علي حاشي المتحدث باسم الجيش الوطني إن الهدف من العملية هو القضاء على مقاتلي حركة الشباب، مضيفا أن الجيش تمكن أيضا من تحرير عدة قرى كانت في قبضة الحركة.

المصدر: وكالة أنباء الصومال