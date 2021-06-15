15 قتيلا على الأقل بهجوم انتحاري استهدف معسكرا للجيش في الصومال

أسفر هجوم انتحاري استهدف معسكرا للجيش في الصومال، اليوم الثلاثاء، عن مصرع ما لا يقل عن 15 شخصا.

#BREAKING At least 15 dead in suicide bombing at Somalia army camp: officer pic.twitter.com/zN2FfTMfUH — AFP News Agency (@AFP) June 15, 2021

وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر أمني أن انتحاريا فجر نفسه داخل معسكر للجيش الصومالي بجنوب غرب العاصمة مقديشو.

وجاء هذا الهجوم بعد يوم من إعلان الجيش عن مقتل 50 عنصرا من "حركة الشباب" المتمردة، في عمليات نفذها في الأجزاء الجنوبية والوسطى من البلاد، في الـ48 ساعة الأخيرة.

المصدر: RT + أ ف ب