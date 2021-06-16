لبنان.. الاتحاد العمالي العام يعلن إضرابا عاما ضد السلطة والأخيرة تعلن مشاركتها به

أعلن الاتحاد العمالي في لبنان، إضرابا عاما يوم غد الخميس ضد السلطة السياسية، إلا أن المفارقة أتت بعد إعلان الأحزاب السياسية تأييدها ومشاركتها في هذا التحرك الاحتجاجي.

وقال رئيس الاتحاد بشارة الأسمر إن "الاتحاد سيقوم بجملة تحركات يوم الخميس حيث سيكون هناك تجمعات في مختلف المناطق اللبنانية التي سترفع الصوت عاليا"، مشيرا إلى أن "العنوان الأساسي هو تشكيل حكومة إنقاذ".

وأكد الأسمر "أننا لسنا هواة قطع طرقات لكننا نريد أن نرفع الصوت إذ يمارس القتل من دون رصاص ضد الشعب اللبناني".

وقد أعلنت عدة نقابات من بينها نقابات عمال ومستخدمي منشآت النفط في الزهراني ونقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونقابة موزعي المحروقات واتحاد نقابات قطاع التأمين والضمان ونقابة موظفي وعمال صوامع الحبوب في مرفأ بيروت ونقابة عمال ومستخدمي النقل المشترك، عن التزامها بالإضراب.

غدا السلطة بكل أحزابها تنتفض ضد الشعب 😡😡

فعلا نعيش في عصفورية يرأسها #ميشال_عون#لبنان_ينتفض — Mohamad oueidat (@Mohamadoueidat9) June 16, 2021

ولكن المفارقة كانت بإعلان أحزاب السلطة عن تأييدها ومشاركتها في الإضراب. وقال المكتب العمالي في قطاع المهن في "التيار الوطني الحر" واللجنة المركزية للإعلام في التيار، في بيان إنه ملتزم بدعوة الاتحاد العمالي إلى الإضراب "استكمالا للضغط تحت شعار الإسراع وعدم التلكؤ في تأليف حكومة فورا".

يا جماعة



انضم الحزب التقدمي الاشتراكي للمظاهرة بكرا الى جانب حركة امل والمستقبل والتيار العوني ل يتظاهروا ضد حدن ما منعرف مين 😂😂



بعد بدنا حزب الله والقوات وبيكتمل كوكتيل الخرا للاحزاب 😍 pic.twitter.com/aMc6VB1Gme — RAYAN (@ryan___RK) June 16, 2021

كما دعا "الحزب التقدمي الاشتراكي" إلى الالتزام بالإضراب، داعيا إلى أوسع مشاركة في التحرك الذي سيقيمه في منطقة الشوف.

هذا وأعلنت "حركة أمل" و"تيار المستقبل" عن تأييدهما للإضراب.

وبعد أن أعلن حزب "الوطنيين الأحرار" عن مشاركته في الإضراب، قام في وقت لاحق بالتراجع عن هذا الإعلان قائلا: "التزام الحزب مطالب الناس المعيشية وإصراره على ضرورة تأليف حكومة اختصاصيين مستقلين بأكملها، وكما كنا قد أيدنا الإضراب غدا الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام، الى أن دخلت أحزاب السلطة التي أمعنت في انهيار الواقع اللبناني من كل جوانبه، لتغيير أهداف الإضراب وتسييسه. لذا نعلن عدم مشاركتنا في الإضراب والطلب من جميع الحزبيين الالتزام في هذا الموقف".

وقد أثارت هذه المواقف سخرية اللبنانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر حساب "لبنان ينتفض" تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: " قوى السلطة التي وأوصلت البلد إلى الإفلاس والانهيار الشامل، تنظم يوم الخميس تحركات وتظاهرات ضد نفسها".

قوى السلطة التي وأوصلت البلد إلى الإفلاس والانهيار الشامل، تنظم يوم الخميس تحركات وتظاهرات ضد نفسها 😃 pic.twitter.com/Y7cw1a5mzB — لـــبـــنـــان يـــنـــتـــفـــض (@lebprotests) June 16, 2021

أنا خايفة بكرا الاحزاب بس ينزلو عالشارع يهجمو على بيتي يكسروه.. ضد مين نازلين يا خالتي🥴#لبنان_ينتفض — Linda (@EmBahaa133) June 16, 2021

المصدر: RT