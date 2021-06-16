مصرف لبنان المركزي يدعو إلى ترشيد الدعم

دعا مصرف لبنان المركزي، اليوم الأربعاء، حكومة تصريف الأعمال إلى إقرار خطة ترشيد الدعم حتى تتسنى مساعدة الأشخاص الأشد احتياجا، ووضع حد للتهريب المتمادي، على حساب اللبنانيين.

وشدد المصرف في بيان على أنه "لن يستعمل التوظيفات الإلزامية، وأن الدفعات التي يقوم بها حاليا هي من ضمن الفائض عن التوظيفات الإلزامية"، مبينا أنه على صعيد القطاع الطبي، أبلغت وزارة الصحة العامة مصرف لبنان بالملفات ذات الأولوية بالنسبة إلى المستلزمات الطبية، وتم تسديد المطلوب إلى المصارف، والمعاملات قائمة لتسديد ما تبقى".

وأوضح أنه على صعيد الأدوية، "ما زال مصرف لبنان ينتظر الأولويات التي ستحددها وزارة الصحة لتبليغها للمصارف، علما أن تعاطي مصرف لبنان يقضي ببيع الدولارات على السعر الرسمي إلى المصارف، ولا علاقة له مباشرة بالمستوردين".

وأعلن أنه "على صعيد البنزين، تم دفع ما يقتضي الى المصارف لتلبية الاعتمادات، والكميات الموجودة حاليا كافية. والمسألة موضوع متابعة ما بين وزارة الطاقة والمياه ومصرف لبنان ولجنة الأشغال العامة في مجلس النواب، لوضع خطة ترشيدية تؤمن الاستمرارية".

وأكد المصرف أن "الفائض الموجود حاليا هو فائض مريح للبلد، مع العلم أن شركة "MEDCO" قامت بما يقتضي وبتسوية أوضاعها وتغذية السوق من دون انقطاع. ونأمل من كل الشركات أن تقوم بواجباتها كما يقتضي الأمر، علما أن الكميات المطلوبة متوافرة"، مذكرا أنه كان قد أصدر موافقة مسبقة بعد أن تسلم طلب موافقة وزارة الاقتصاد باستيراد القمح إلى لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام