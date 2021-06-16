المدير العام للأمن العام اللبناني يبحث مع مسؤولين روس كبار الوضع في لبنان والمنطقة  

بحث مدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، في موسكو مع مسؤولين روس كبار الوضع في الشرق الأوسط ولبنان وأزمة الحكومة اللبنانية.

وعقد إبراهيم عدة لقاءات في العاصمة الروسية، حيث بحث في وزارة الخارجية الروسية مع نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين الوضع في منطقة الشرق الأوسط ولبنان ودفع الجهود لتشكيل الحكومة اللبنانية للخروج من الأزمة الراهنة.



وعلى هذا الصعيد أشار اللواء عباس إلى ضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، كما تطرق اللواء عباس مع فيرشينين إلى دور روسيا في مكافحة الإرهاب وأسبابه، مشيرا إلى ضرورة الدعم الروسي للأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية وإلى الدور الروسي في ردع الخروقات الإسرائيلية.

إلى جانب الملفات السابقة بحث اللواء إبراهيم موضوع تسهيل دخول اللبنانيين بدون تأشيرة إلى الأراضي الروسية.

وفي لقاء آخر عقده اللواء عباس إبراهيم مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، تم بحث الوضع في لبنان وملفات أخرى، حيث أكد سلوتسكي أهمية لبنان بالنسبة لروسيا وأن اللجنة بصدد التحضير لزيارة برلمانية إلى لبنان للدفع بالعملية السياسية وتطوير العلاقات المشتركة بين موسكو وبيروت.

RT

RT

RT

RT

RT



المصدر: RT