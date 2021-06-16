السلطات المصرية تلقي القبض على "متحرش المطار".. (فيديو)

شهد مطار القاهرة الدولي أزمة كبيرة، بعدما تم إيقاف عامل قام بتصوير إحدى الراكبات القادمة من بيروت للقاهرة من الخلف.

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وقالت شركة ميناء القاهرة الجوي في بيان لها، إنها قررت إيقاف العامل، وذلك بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الإثنين الموافق 14 يونيو الجاري يتضمن شكوى إحدى الراكبات القادمة على رحلة بيروت إلى القاهرة بتعرضها للتصوير من أحد العاملين والمعروف باسم متحرش المطار، بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي.

وأكدت شركة ميناء القاهرة الجوي أنها حريصة كل الحرص على سلامة جميع الركاب المترددين على المطار، موضحة أنها لا تتهاون في محاسبة أي متجاوز أو مقصر في تأدية الواجب المكلف به من جميع العاملين.

وفي سياق متصل، قالت الراكبة صاحبة الواقعة، إنها أثناء عودتها من بيروت إلى مصر، ووقوفها في الطابور لاستلام الشنط، فوجئت بشخص ما والمعروف باسم متحرش المطار، يقوم بتصويرها من الخلف، موضحة أن أصحابها لاحظوا ذلك، وطلبوا من هذا الشخص مشاهدة الصور.

وأضافت في ڤيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه تم استدعاء الأمن بعد الواقعة مباشرة للتحقيق في الواقعة وإلزام العامل بإزالة الصور التي التقطها.

وقررت النيابة العامة حبس موظف المطار لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تصوير الفتيات من الخلف.