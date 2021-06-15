شيخ الأزهر يعلق على قرار السعودية حول تنظيم الحج هذا العام

اعتبر شيخ الأزهر، أحمد الطيب، أن قرار السعودية الخاص بتنظيم فريضة الحج هذا العام بأعداد محدودة من الراغبين بين المواطنين والمقيمين داخل المملكة، "حكيم وصائب" في ظل استمرار الجائحة.

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وقال الطيب، في بيان نشره الأزهر مساء الثلاثاء: "إن قرار المملكة العربية السعودية الخاص بتنظيم فريضة الحج هذا العام بأعداد محدودة من الراغبين في أداء المناسك من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، في ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتحولاتها المزعجة، هو قرار صائب وحكيم يراعي المصلحة العامة والحفاظ على الإنسان مع عدم تعطيل الفريضة".

وأكد الطيب "تقدير الأزهر الشريف لحرص المملكة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وإعلاء مقاصد الشريعة الإسلامية، التي من أهمها حفظ النفس في ظل تداعيات الوباء".

كما أعرب عن تقديره لجهود العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، "والشعب السعودي الشقيق على جهودهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام والحرص على سلامتهم".

وأعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، يوم 12 يونيو، أن سلطات البلاد اتخذت قرارا لاقتصار عدد الحجاج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف شخص، نظرا لاستمرار تطورات فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له في العالم.

المصدر: RT