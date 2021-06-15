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إسرائيل برسالة إلى الأردن والسلطة الفلسطينية: لا نريد تصعيد الوضع في القدس

أخبار العالم العربي

إسرائيل برسالة إلى الأردن والسلطة الفلسطينية: لا نريد تصعيد الوضع في القدس
Reuters RONEN ZVULUN
مسيرة الأعلام في القدس
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، بأن إسرائيل وجهت رسالة إلى الأردن والسلطة الفلسطينية على خلفية "مسيرة الأعلام"، قالت فيها إنها لا تريد تصعيد الوضع في القدس.

وانطلقت اليوم "مسيرة الأعلام" لليمينيين اليهود من باب العامود في القدس، وبالتزامن انطلقت مسيرة في بيت لحم رفضا لها.

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وأفادت مراسلة RT بأن الجيش الإسرائيلي قمع مسيرة بيت لحم بوابل من قنابل الغاز.

واندلعت مواجهات على مدخل بيت لحم الشمالي، حيث قام الجيش الإسرائيلي بقمع المتظاهرين عند مستوطنة بيت ايل.

المصدر: "كان" + RT

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