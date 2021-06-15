سوريا.. أهالي قرية تل المها بريف القامشلي يطردون دورية أمريكية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول أهالي قرية تل المها بريف القامشلي في سوريا وهم بصدد طرد دورية أمريكية من محيط القرية صباح اليوم الثلاثاء.

ويمكن سماع أحد سكان القرية وهو يلاحق الجنود الأمريكيين ويخاطبهم قائلا: "لا تأتوا إلى أراضينا، هذه أرضنا... ارحلوا من هنا... اركبوا عرباتكم وغادروا... دباباتكم لا تخيفنا".

وخاطب مواطن آخر الجنود الأمريكيين بنبرة تهديدية قائلا: "لقد سرقتم نفطنا وقمحنا، ارحلوا من هنا".

وأظهر مقطع فيديو آخر كيف أن أهالي القرية قاموا في وقت لاحق برشق عربات الجنود بالحجارة ما اضطرهم إلى المغادرة.

المصدر: RT