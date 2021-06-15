من بينها "تصنيع 4 لقاحات ضد كورونا".. الكشف عن أبرز تصريحات غرفة صناعة الدواء في مصر

أكد رئيس غرفة صناعة الدواء في مصر، أحمد العزبي، أن بلاده سوف تصنع 4 أنواع من اللقاحات ضد فيروس كورونا في الربع الأخير من العام 2022.

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وأشار أحمد العزبي إلى أن "مصر تعاقدت مع الصين على تصنيع اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا "سينوفاك" من خلال شركة "فاكسيرا"، وبعد ذلك تعاقدت مع شركتين على إنتاج اللقاح الروسي ضد هذا الفيروس"، لافتا إلى أن "هناك شركة ثالثة ستعمل على تصنيع اللقاح المصري بعد الانتهاء من التجارب عليه".

وفي التفاصيل، نقلت صحيفة "الوطن" المصرية أبرز تصريحات رئيس غرفة صناعة الدواء، وهي الآتية:

"- مصر سوف تصنع 4 أنواع من اللقاحات ضد فيروس كورونا في الربع الأخير من 2022، وستكون مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء المحلي والتصدير.

- المصانع المزمع إنشاؤها لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا تصلح لإنتاج أي لقاح، بعد إجراء بعض التعديل عليها.

- مصر ستنتج قريبا اللقاحات الخاصة بالحيوان بشكل كبير لتحقيق الاكتفاء المحلي والتصدير لأفريقيا.

- صناعة الدواء المصرية استعادت ثقة الشعب المصري مرة أخرى، لأنها ساهمت بشكل كبير في توفير الأدوية طوال فترة جائحة كورونا.

- أدوية الأورام بها نوعان، الأولى أدوية تتمتع بالملكية الفكرية وهي الأدوية الحديثة، وأسعارها مرتفعة للغاية، وهناك أدوية مر عليها فترة الحماية الفكرية يتم تصنيعها في مصر. ويجري تجهيز مصنعين لإنتاج أدوية الأورام في الربع الأول من 2022.

- الدولة تعمل على تصنيع لقاحات ضد فيروس كورونا من أربعة مصانع، هي "سبوتنيك-v" الروسي و"سينوفاك" الصيني، إضافة إلى اللقاح المصري بعد الانتهاء من إجراء التجارب الإكلينيكية عليه.

- جائحة كورونا خدمت صناعة الدواء بشكل كبير وساهمت في تطويرها، والصناعة المحلية استعادت مكانتها من جديد سواء داخل مصر أو خارجها.

- الدولة لم تعان من أي نقص في الأدوية خلال الفترة الماضية، رغم الحاجة الكبيرة للاستهلاك في ظل أزمة كورونا.

- المصانع المختصة تحلت بالمسؤولية الكاملة وأدركت خطورة الوضع، وأنه لا يوجد مجال لإضاعة الوقت".

المصدر: "الوطن"