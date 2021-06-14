وزير خارجية الإمارات يناقش مع نظيره الإسرائيلي في اتصال هاتفي "التعاون الثنائي"

تحدث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، هاتفيا حيث ناقش الجانبان التعاون الثنائي، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وذكر لابيد في تغريدة عبر "تويتر": "لقد كان من دواعي سروري أن أتحدث إلى وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن زايد هذا المساء وأتطلع إلى العمل معه للبناء على العلاقات الدافئة والفريدة بين بلدينا لصالح شعوبنا والشرق الأوسط بأسره".

I had the great pleasure of speaking to the Foreign Minister of the United Arab Emirates @ABZayed this evening and I look forward to working with him to build on the warm and unique relations between our two countries for the benefit of our peoples and the entire Middle East. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) June 14, 2021

وقالت "رويترز" إن بن زايد هنأ لابيد بمنصبه الجديد وتمنى له التوفيق.

المصدر: "رويترز" + RT