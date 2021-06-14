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وزير خارجية الإمارات يناقش مع نظيره الإسرائيلي في اتصال هاتفي "التعاون الثنائي"

أخبار العالم العربي

وزير خارجية الإمارات يناقش مع نظيره الإسرائيلي في اتصال هاتفي
AFP
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تحدث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، هاتفيا حيث ناقش الجانبان التعاون الثنائي، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وذكر لابيد في تغريدة عبر "تويتر": "لقد كان من دواعي سروري أن أتحدث إلى وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن زايد هذا المساء وأتطلع إلى العمل معه للبناء على العلاقات الدافئة والفريدة بين بلدينا لصالح شعوبنا والشرق الأوسط بأسره".

وقالت "رويترز" إن بن زايد هنأ لابيد بمنصبه الجديد وتمنى له التوفيق.

المصدر: "رويترز" + RT

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