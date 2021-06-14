وسط أزمة اقتصادية خانقة.. شاب يحاول الانتحار بالقفز عن أحد الجسور في لبنان (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحاولة انتحار شاب بالقفز عن جسر في بيروت، وسط أزمة اقتصادية خانقة هوت معها قيمة العملة اللبنانية إلى 15250 ليرة مقابل الدولار.

ويظهر في الفيديو المتداول شاب يقف في أعلى جسر الكولا بينما تجمع عدد كبير من الأشخاص في أسفل الجسر في مسعى لردعه عن إنهاء حياته.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، اشتدت حدتها بعد انفجار مرفأ بيروت في شهر أغسطس الماضي، إذ كانت الليرة اللبنانية يجري تداولها بحرية في البنوك والمتاجر وأماكن أخرى عند 1500 مقابل الدولار قبل أن تضرب الاقتصاد أزمة ديون في أواخر 2019.

ومنذ ذلك الحين، انخفض سعر الصرف في الشارع، إذ بلغ نحو 15250 ليرة لبنانية للدولار الواحد. وتواجه البنوك حدودا على الأسعار التي تستخدمها، مع السماح ببعض العمليات عند 3900، ما يؤثر على سعر البنزين والأدوية والمنتجات والسلع المستوردة من الخارج.

المصدر: "قناة الجديد" + RT