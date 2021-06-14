بوتين: احتجزنا عصابة في سوريا من منطقة خاضعة للقوات الأمريكية كانت لها مهمة ضد منشآتنا

ذكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن قوات بلاده احتجزت مؤخرا في سوريا عصابة من منطقة التنف الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة اعترفت بأنه كان عليها تنفيذ مهمة ضد منشآت عسكرية روسية.

وقال بوتين، في مقابلة مع قناة "NBC" الأمريكية نشر نصها اليوم الاثنين عبر موقع الكرملين، في تطرقه إلى موضوع الممرات الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية، إلى أن هناك مناطق مثل إدلب حيث يقوم فيها المسلحون بنهب كل شيء ويقتلون ويغتصبون الناس.

وأشار إلى أن ثمة كذلك منطقة التنف التي تسيطر عليها القوات الأمريكية، وتابع: "ألقينا مؤخرا القبض على عصابة قدمت من هناك واعترفت بشكل مباشر بأن لديهم مهمة معينة ضد المنشآت العسكرية الروسية".

ولم يذكر الرئيس الروسي أي تفاصيل أخرى عن الحادث، لكن سابقا أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن محاولات متعددة من قبل المسلحين لاستهداف مواقعها في سوريا خاصة قاعدة حميميم بطائرات مسيرة.

المصدر: RT