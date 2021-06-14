لأول مرة منذ أشهر.. أقل من 100 إصابة بكورونا في لبنان

سجل لبنان اليوم الإثنين ولأول مرة منذ أشهر عديدة أقل من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبحسب وزارة الصحة تم تسجيل 45 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أفادت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، مبينة أن العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير 2020، ارتفع إلى 542649 أما إجمالي حالات الوفاة فتبلغ 7801. أما إجمالي حالات الشفاء فهي 527645.

وأوضحت أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا هو 655493 ما يمثل 13.1% من السكان، أما الأفراد الذين تم تطعيمهم بشكل كامل فيبلغ عددهم 316798 ما يمثل 6.6%.

الصورة من وزارة الصحة اللبنانية

المصدر: وزارة الصحة اللبنانية