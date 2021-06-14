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لأول مرة منذ أشهر.. أقل من 100 إصابة بكورونا في لبنان

أخبار العالم العربي

لأول مرة منذ أشهر.. أقل من 100 إصابة بكورونا في لبنان
AFP
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سجل لبنان اليوم الإثنين ولأول مرة منذ أشهر عديدة أقل من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبحسب وزارة الصحة تم تسجيل 45 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أفادت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، مبينة أن العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير 2020، ارتفع إلى 542649 أما إجمالي حالات الوفاة فتبلغ 7801. أما إجمالي حالات الشفاء فهي 527645.

وأوضحت أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا هو 655493 ما يمثل 13.1% من السكان، أما الأفراد الذين تم تطعيمهم بشكل كامل فيبلغ عددهم 316798 ما يمثل 6.6%.

لأول مرة منذ أشهر.. أقل من 100 إصابة بكورونا في لبنان
الصورة من وزارة الصحة اللبنانية

المصدر: وزارة الصحة اللبنانية

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