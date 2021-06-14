 
مباشر

لبنان يسجل رقما قياسيا للتلقيح ضد كورونا في يوم واحد

أخبار العالم العربي

لبنان يسجل رقما قياسيا للتلقيح ضد كورونا في يوم واحد
Reuters MOHAMED AZAKIR
التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qm5o

تمكن لبنان من تحقيق رقم قياسي للتطعيم ضد فيروس كورونا في يوم واحد، ما رفع إجمالي عدد المتلقين للقاحات إلى أكثر من مليون شخص.

إقرأ المزيد
لبنان..
لبنان.. "ماراثون أسترازينيكا" لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى أن "ما يقرب من 23 ألف شخص تم تطعيمهم أمس الأحد وحده، في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة التي يتم توظيفها لتنفيذ "ماراثون" التطعيم ضد فيروس كورونا لتسريع التطعيمات"، داعية جميع السكان الذين يبلغون من العمر 53 عاما فأكثر، وكذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر، إلى "الحصول على جرعات من لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا".

ومنذ تفشي الجائحة في فبراير 2020، أعلن لبنان عن تسجيل أكثر من 542 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، ونحو 7800 حالة وفاة جراء هذا الفيروس، حيث أن هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 6 ملايين نسمة، يضم نحو مليون لاجئ سوري.

وكانت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قد انطلقت في لبنان في شهر فبراير الماضي، إذ أنه حتى الآن، تلقى نحو 317 ألفا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ونحو 684 ألفا أخذوا جرعة واحدة.

المصدر: "أ.ب"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا