لبنان.. "ماراثون أسترازينيكا" لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح

في خطة لتشجيع المواطنين اللبنانيين على تلقي لقاح "أسترازينيكا"، أعلنت وزارة الصحة عن "ماراثون أسترازينيكا" يوم غد السبت من الساعة 8 صباحا لغاية 6 مساء، في عدد من المراكز المعتمدة.

وتتيح هذه الخطوة التحفيزية المجال للأشخاص فوق الثلاثين ولغاية 65 عاما تلقي اللقاح مباشرة في المراكز المعتمدة من دون أخذ موعد مسبق من المنصة، في إطار تشجيع المواطنين والمقيمين على التلقيح لتحقيق المناعة المجتمعية.

ونشرت وزارة الإعلام اللبنانية تغريدة عبر "تويتر" ذكرت فيها بـ"الماراثون".

وأشار تقرير نشره التفتيش المركزي عن شهر إبريل، إلى أن 56% تغيبوا عن موعد التلقيح بـ"أسترازينيكا" بسبب المخاوف من آثار اللقاح الجانبية وعدم الثقة بسلامته، بينما تغيب عن تلقي لقاح "فايزر" 47% بسبب الإصابة بفيروس كورونا أو مخالطة شخص مصاب. (الصفحة الرابعة من التقرير).

وأضاف التقرير: "استمر التخلف عن المواعيد في إبريل، ليبلغ معدل المتخلفين أكثر من 500 شخص في اليوم الواحد خلال النصف الأول من الشهر، وأكثر من 700 شخص خلال النصف الثاني، ويتعلق نحو نصف الحالات بلقاح أسترازينيكا".

وكان وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، كشف قبل أيام أن الوزارة تدرس حادث وفاة مواطن بعد تلقيه لقاح "أسترازينيكا"، وتقوم بالتحقق من المعلومات الخاصة بوفاة ثمانية مواطنين آخرين تلقوا تطعيمات من شركات أخرى.

المصدر: RT