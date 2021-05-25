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وزارة الصحة اللبنانية تحقق في حالة وفاة مواطن بعد تلقيه لقاح "أسترازينيكا"

أخبار العالم العربي

وزارة الصحة اللبنانية تحقق في حالة وفاة مواطن بعد تلقيه لقاح
Reuters
وزير الصحة اللبناني حمد حسن
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قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن إن الوزارة تدرس وفاة مواطن بعد تلقيه لقاح "أسترازينيكا" وتقوم بالتحقق من المعلومات الخاصة بوفاة ثمانية مواطنين آخرين تلقوا تطعيمات من شركات أخرى.

وأشار حسن في تصريح إلى أن "هناك 900 ألف شخص سجلوا على المنصة ولم يتلقوا أي جرعة لقاح حتى الآن"، داعيا من سجل على المنصة ولم يحضر في موعده إلى "إعادة التسجيل ووضع رقم هاتف آخر".

وقال إنه "ليس لدينا كميات كبيرة من لقاح أسترازينيكا"، معلنا أنه "بحلول منتصف يوليو سنصل إلى نسبة 70% من المناعة المجتمعية".

المصدر: قناة "الجديد"

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