مصر تعلق على سياسة تركيا وتؤكد وجود كافة الوسائل للتعامل مع سد النهضة

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن مصر لديها تحفظات على سياسات تركيا إقليميا، وتتطلع لعلاقات معها على أساس الاحترام المتبادل.

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وأوضح شكري في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن "هناك إرادة سياسية مشتركة لدى مصر وقطر لطي صفحة الماضي واستكشاف آفاق التعاون".

وفيما يتعلق بأزمة سد النهضة، أكد شكري اعتماد مصر الدائم على الدول العربية للحفاظ على الأمن القومي في أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن تعثر مفاوضات سد النهضة استدعى اجتماعا عربيا لحل هذه الأزمة.

وتابع: "اجتماع الوزراء العرب في الدوحة غدا تعبير سياسي قوي ورسالة يجب أن تعيها إثيوبيا"، مؤكدا أن "كافة الخيارات مطروحة للتعامل مع أزمة السد، ونعمل مع الشركاء الدوليين لعدم زيادة التوتر".

وأشار شكري إلى أن "مصر تسعى لحل دبلوماسي لأزمة السد، ومصر والسودان لديهما القدرات للدفاع عن مصالحهما".

المصدر: الجزيرة