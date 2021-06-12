سامح شكري يزور قطر غدا قبل بدء الاجتماع الوزاري العربي

قالت مصادر دبلوماسية مصرية إن وزير الخارجية سامح شكري سيزور العاصمة القطرية الدوحة، غدا الأحد، لتمثيل مصر في الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب يوم الثلاثاء.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن هذه المصادر أن زيارة شكري إلى الدوحة "ستحمل بعدا جديدا في العلاقات المصرية القطرية"، مشيرة إلى أن أجندة الزيارة ستتضمن تسليم شكري رسالة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "تتضمن تأكيدا على استعادة العلاقات بين البلدين، وتقديم الشكر له على الدعوة التي سلمها وزير خارجية قطر الشيح محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة".

وأضافت المصادر أن استعادة العلاقات الكاملة بين القاهرة والدوحة "تسير بشكل جيد في ظل الروح الإيجابية بين الجانبين"، مضيفة أن "اجتماعات اللجنة المشتركة لتنفيذ مخرجات بيان العلا الموقع في يناير من العام الجاري شهدت أجواء إيجابية"، كاشفة أن التقرير الذي رفعه ممثلو مصر في الاجتماع "أظهر تجاوبا قطريا مع مجموعة من الملاحظات المصرية التي كانت تؤرق القاهرة".

وتابعت أن الجانب القطري أيضا "أثنى خلال الاجتماعات على التغييرات التي طرأت على الخطاب الإعلامي المصري تجاه الرموز القطرية، ورفض القيادة المصرية أية إساءات من شأنها تعكير صفو العلاقات".

المصدر: "العربي الجديد"