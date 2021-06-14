الكشف عن سعر إحدى لوحات شقة "كنز الزمالك" التي تحدث عنها السيسي

قال مدير عام الترميم بقطاع الفنون التشكيلية في مصر، عمرو عبداللطيف، إن هناك العديد من اللوحات التي ضبطت في شقة الزمالك، ذات قيمة عالية تاريخية ومالية، ويجب وضعها في المتحف.

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وأضاف عبد اللطيف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن بعض اللوحات قد يتخطى سعرها 700 ألف جنيه استرليني، حسب البورصة العالمية، نظرا لقيمتها الفنية العالية، حيث رسمت عن طريق فنانين أوروبيين ذات شهرة كبيرة، وبحسب أيضا اسم وشهرة الفنان الذي رسمها، ومن خلال ما تم تصوير يتضح أن هذا الشخص (صاحب الشقة) يهوي جمع المقتنيات الفنية، موضحا أن قيمة اللوحات المضبوطة في شقة الزمالك، تصلح لعرضها في المتاحف، وأن عددا منها يعود للقرن السابع عشر.

وأشار مدير عام الترميم بقطاع الفنون التشكيلية، إلى أن بعض اللوحات رسمت في القرن السابع عشر وأوئل القرن الـ 18 و القرن الـ 19 والقرن الـ العشرين، أي لها قيمة متحفية ومادية، "ممكن نلاقي فيهم كثيرًا من أسماء الفنانين العظماء الذين تواجدوا على الساحة الفنية الخارجية، سواء من بلجيكا أو إيطاليا أو بريطانيا".

وتابع: "مباح لكل الناس إنها تشتري لوحات فنية، وفيه مزادات الناس تروح تشتري عادي، مفيش حظر على شراء الأعمال الفنية".

المصدر: وسائل إعلام مصرية