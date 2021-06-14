"التعاون الإسلامي" تدعو أوروبا لعدم تأجيج الأزمة بين المغرب وإسبانيا

دعت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، البرلمان الأوروبي إلى "الاضطلاع بدور إيجابي والنأي عن تأجيج الأزمة بين المغرب وإسبانيا".

جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة للمنظمة (تضم 57 دولة)، عقب قرار للبرلمان الأوروبي اتهم الرباط بـ"استخدام" ملف القاصرين ضد مدريد.

والخميس، صادق البرلمان الأوروبي على قرار يرفض ما اعتبره "استخدام المغرب ملف القاصرين في أزمة الهجرة لمدينة سبتة".

ودعت المنظمة، البرلمان الأوروبي إلى "العمل على ترجيح الحوار العقلاني بما يضمن مصالح طرفي الأزمة من خلال التفاوض الثنائي واحترام مبادئ الجوار الجغرافي".

وأعلنت المنظمة دعمها الكامل للمغرب، لافتة إلى أن "الرباط ظلت ملتزمة بسياستها البناءة للحد من الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر".

وتشهد العلاقة بين المغرب وإسبانيا أزمة، على خلفية استضافة مدريد، إبراهيم غالي، زعيم جبهة "البوليساريو"، أواخر أبريل الماضي.

وتفاقمت الأزمة مع تدفق حوالي 8 آلاف مهاجر غير نظامي بين 17 و20 مايو الماضي، إلى سبتة، الواقعة أقصى شمال المغرب، وتخضع لإدارة إسبانيا.

وفي مؤتمر صحفي، الشهر الماضي، اتهمت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز، المغرب "بابتزاز" بلادها واستغلال الأطفال، وذلك على خلفية التوترات بين البلدين في مدينة سبتة، وهو ما نفته الرباط.​​​​​​​

المصدر: وكالات