الجيش التركي يقصف أهدافا في بلدة تل رفعت السورية ردا على هجوم ضد مستشفى

أفادت وكالة "الأناضول"، اليوم الأحد، بأن الجيش التركي قصف أهدافا في بلدة تل رفعت شمال سوريا ردا على هجمات بالمدفعية أسفرت عن مقتل 14 وإصابة آخرين في بلدة عفرين القريبة.

واتهمت أنقرة "وحدات حماية الشعب الكردية" السورية بالمسؤولية عن الهجمات التي وقعت يوم السبت وشملت هجوما على مستشفى.

ونفت "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة والتي تعمل تحت قيادة وحدات حماية الشعب الكردية مسؤوليتها عن تلك الهجمات.

وقالت وكالة "الأناضول" إن القوات المسلحة التركية، التي لها تواجد كبير في شمال سوريا، قصفت "أهدافا إرهابية" في البلدة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق: "سنحاسب هؤلاء الجبناء عن كل قطرة دم يريقونها".

وتعتبر تركيا "وحدات حماية الشعب الكردية" جماعة إرهابية ذات صلة بـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا.

المصدر: وكالات