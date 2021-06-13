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هيئة مراقبة الانتخابات الجزائرية تكشف نسبة المشاركة النهائية في التصويت داخل البلاد

أخبار العالم العربي

هيئة مراقبة الانتخابات الجزائرية تكشف نسبة المشاركة النهائية في التصويت داخل البلاد
AFP
رئيس السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر محمد شرفي
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قال رئيس "السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر"، محمد شرفي، إن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية داخل الوطن بلغت 30.20 % بعد انتهاء التصويت.

وبدأت عملية فرز الأصوات على الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش من يوم السبت، بعد تمديد آجال غلق مراكز الاقتراع ساعة إضافية.

وتأمل السلطات في أن تطوي هذه الانتخابات صفحة اضطرابات سياسية، بعدما أدت حركة احتجاجية إلى الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2019.

ومن المرجح أن تكون الأحزاب التي تفوز بتمثيل قوي في البرلمان جزءا من حكومة الرئيس عبد المجيد تبون القادمة.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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