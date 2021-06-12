لبنان.. اشتباكات بين الجيش وشبان من آل المقداد في البقاع بعد مقتل أحد المهربين

أفادت وسائل إعلام لبنانية باندلاع اشتباكات مسلحة بين الجيش اللبناني وشبان من آل المقداد عند مفرق بلدتي يونين - مقنة في البقاع، بعد مقتل أحد مهربي المحروقات في عملية للجيش.

وأشارت إذاعة "صوت لبنان" إلى أنه "يسمع أصوات إطلاق نار وقذائف بين شبان من آل المقداد في بلدة مقنة والجيش اللبناني عند حاجز بلدة يونين على خلفية مقتل اللبناني (م ر م) على أحد حواجز الجيش في الهرمل، على خلفية تهريب 500 ليتر من البنزين باتجاه الأراضي السورية.

وكان الجيش اللبناني أعلن في بيان له، أنه "أثناء قيام دورية في منطقة رأس بعلبك بملاحقة سيارة نوع فان محملة بالمحروقات معدة للتهريب وبداخلها ثلاثة أشخاص، عمد هؤلاء إلى شهر السلاح بوجه عناصر الدورية، كما حاول السائق دهس العناصر الذين اضطروا إلى إطلاق النار ما أدى إلى إصابة (م.م) الذي نقل إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة".

وأضاف أن "الدورية أوقفت كلا من (إ.م) و (أ.ح) كما ضبطت كمية من الأسلحة وسيارة رابيد بداخلها رمانة يدوية".

المصدر: VDL + "الوكالة الوطنية للإعلام"