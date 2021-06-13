وزير الخارجية المصري يكشف معلومات عن زيارة السيسي المتوقعة لقطر

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن بلاده تسير بشكل إيجابي نحو إزالة الآثار المترتبة على المقاطعة بين الدوحة والقاهرة.

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وفي حديثه مع قناة "صدى البلد"، أكد شكري أن دعوة قطر الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة الدوحة "مقدرة"، لافتا إلى أنه "سيكون هناك تناول في الإطار الدبلوماسي للتوقيت المناسب لها ولأي زيارة أخرى".

وأضاف أنه "يتم العمل على خلق ظروف مستقبلية مع قطر من خلال تعزيز العلاقات وتقويتها، مع مراعاة مصلحة الأمن القومي المصري".

وأكد الوزير أن مصر لديها "مؤسسات قوية ترصد وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها"، موضحا أن "كل الملفات التي تتعلق بأمن مصر واستقرارها، ومنها ملف الإخوان، يتم تناولها وتقييم مدى استجابة قطر لمطالب مصر بشأنها".

المصدر: "صدى البلد"