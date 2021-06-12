مفتي مصر يعلق على قرار السعودية اقتصار الحج على المواطنين والمقيمين بأعداد محدودة

أشاد مفتي مصر، شوقي علام. بقرار السعودية تنظيم الحج بأعداد محدودة هذا العام بسبب جائحة كورونا، وقال إنه قرار حكيم يحقق مقاصد الشريعة بحفظ النفس.

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وقال مفتي مصر إن "قرار سلطات المملكة العربية السعودية قرار حكيم يراعي عدم تعطيل فريضة الحج والحرص على سلامة حجاج بيت الله الحرام، باعتبار أن حفظ النفس من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو ما يعكس وعي وحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في خدمة حجاج بيت الله الحرام، والتيسير عليهم والحفاظ على سلامتهم والعمل على حمايتهم من خطورة فيروس كورونا، خاصة في ظل الانتشار المتسارع لهذا الوباء".

وأضاف علام أن "قرار سلطات المملكة العربية السعودية إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة من المواطنين والمقيمين داخل المملكة لمواجهة انتشار فيروس كورونا يتفق مع أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية للحفاظ على أرواح وسلامة الحجيج وضيوف الرحمن".

ودعا مفتي مصر جميع دول العالم إلى التعاون والتكاتف التام للتصدي لهذا الوباء الخطير، والعمل على مواجهته في أسرع وقت ممكن.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT