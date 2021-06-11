وزير عراقي يثير جدلا واسعا بسؤاله مواطنا: هل تأخذ فياغرا؟ (فيديو)

أثار تعامل وزير الثقافة العراقي، حسن ناظم، مع مواطن عراقي استوقفه يشكو له سوء وضعه المعيشي وقطع مرتبه انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو متداول وزير الثقافة، الذي يشغل بالوقت نفسه منصب المتحدث باسم الحكومة، إلى جانب عدد من مرافقيه وأفراد حمايته عندما استوقفه مواطن يشكو له قطع مرتبه قائلا: "إنهم قطعوا راتبي، ولدي تسعة أطفال".

وعندما استمع الوزير إلى معاناة الموظف، رد عليه ساخرا: "هل تأخذ فياغرا".

وأثار سؤال الوزير ناظم سخرية العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رده الذي اعتبره البعض يسيء للمواطن و"لا يناسب ما كان يتحدث به الموظف".

لو مخلف مليون ميحق لاي احد يدخل بهلشي هلشي يخصه 😑 — toshe 🇮🇶♥️ (@AhmedToshe) June 11, 2021

سلاما على العراق العظيم

وصل لدرجة وزير الثقافة يستخف بهموم المواطن والله انك لم تملك ذرة من الأنسانية والثقافة وانك شخص جاهلي ومنطرف — سِـــًيُوِفـــٰــٌْي اٌلرٌْبَـيــٍــعيٰ (@bmSmon7JUDll4wy) June 11, 2021

تره مو شرط تسعه اولاده يمكن ايتام اخو او ايتام اخته لان ما كمل كلامه و العينتين قاطعه و صار يحشش — ✝️🇮🇶shamiran🇮🇶✝️ (@assyrianKingdam) June 10, 2021

انا شفت التعليقات

اولا. أنتم ليس لديكم الحق بتحديد نسل المواطن لو ينجب ألف طفل الدولة ملزمة بتوفير حياة كريمة لهم و الرسول حث على أكثار النسل و الانجاب .

ثانيا. لو في دولة أخرى يجبر الوزير على الاعتذار و تقديم الاستقالة فورا

وهل يصح أن يوجه مثل هذا الكلام لمواطن — شبح الرياح (@von2022) June 11, 2021

وذهب آخرون إلى اعتبار ما حصل "مزحة" من قبل الوزير، ولا يقصد بها إهانة الشخص، فهو تسلم أوراقه، وبدأ يبحث فيها، قبل أن يتحدث معه.

المصدر: RT