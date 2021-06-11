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وزير عراقي يثير جدلا واسعا بسؤاله مواطنا: هل تأخذ فياغرا؟ (فيديو)

أخبار العالم العربي

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أثار تعامل وزير الثقافة العراقي، حسن ناظم، مع مواطن عراقي استوقفه يشكو له سوء وضعه المعيشي وقطع مرتبه انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو متداول وزير الثقافة، الذي يشغل بالوقت نفسه منصب المتحدث باسم الحكومة، إلى جانب عدد من مرافقيه وأفراد حمايته عندما استوقفه مواطن يشكو له قطع مرتبه قائلا: "إنهم قطعوا راتبي، ولدي تسعة أطفال".

وعندما استمع الوزير إلى معاناة الموظف، رد عليه ساخرا: "هل تأخذ فياغرا".

وأثار سؤال الوزير ناظم سخرية العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رده الذي اعتبره البعض يسيء للمواطن و"لا يناسب ما كان يتحدث به الموظف".

وذهب آخرون إلى اعتبار ما حصل "مزحة" من قبل الوزير، ولا يقصد بها إهانة الشخص، فهو تسلم أوراقه، وبدأ يبحث فيها، قبل أن يتحدث معه.

المصدر: RT

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