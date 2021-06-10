الخارجية الأمريكية: لا أضرار جسيمة جراء الهجمات الصاروخية في العراق
Reuters POOL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qlhq
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الهجمات الصاروخية الأخيرة على المواقع التي تستضيف جنودا أو متعاقدين أمريكيين في العراق لم تسفر عن أضرار جسيمة أو سقوط إصابات.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إلى أن عددا قليلا من الكوادر تلقوا علاجا طبيا بعد استنشاقهم للدخان بعد الهجمات.
يذكر أن قاعدة بلد ومواقع في محيط المطار الدولي في بغداد تعرضت لهجمات بالصواريخ في الفترة الأخيرة.
وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قد حذر من أن الهجمات التي استهدفت مواقع حكومية وقوات تابعة للتحالف في العراق تمثل انتهاكا لسيادة هذه الدولة.
المصدر: "رويترز"